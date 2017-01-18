Прието: в игре с «Барселоной» попытаемся компенсировать усталость волей к победе

Полузащитник «Реала Сосьедад» Хаби Прието поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной». Прието считает, что в функциональном плане каталонская команда готова лучше.
«Очевидно, что мы в худшем состоянии, поскольку у «Барселоны» было больше времени на отдых после последнего матча. Речь не идёт об одном дне, они отдыхали на 52 часа больше. А в таких случаях это отражается на физическом состоянии. Тем не менее в матче с «Барселоной» мы попытаемся компенсировать усталость волей к победе. А в этом нам помогут наши болельщики», — приводит слова Прието Marca.
Игра между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» состоится 19 января на поле баскского клуба.