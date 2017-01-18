«Барселона» в январе предложит Месси новый контракт

Руководство «Барселоны» намерено как можно скорее решить вопрос продления контракта с нападающим команды Лионелем Месси, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, каталонский клуб планирует в течение текущего месяца сделать предложение футболисту сборной Аргентины относительно пролонгации соглашения. Ранее президент сине-гранатовых Хосеп Мариа Бартомеу отметил, что настроен оптимистично и лично контактирует с игроком на этот счёт.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.