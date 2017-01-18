«Севилья» не заинтересована в возвращении Алейкса Видаля

Руководство и тренерский штаб «Севильи» не рассматривают возможность возвращения защитника Алейкса Видаля. Об этом сказал спортивный директор андалусского клуба Рамон Мончи.
«На самом деле возможность возвращения Видаля в «Севилью» составляет очень малый процент. Дело в том, что на его позиции у нас нет проблем. То же самое могу сказать и относительно полузащитника «Валенсии» Парехо. Он нам нравится, но команда у нас уже более чем укомплектована», — приводит слова Мончи испанское интернет-издание Sport.
Видаль не пользуется большим доверием главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике. По итогам 18 туров Примеры он сыграл лишь в двух матчах и отметился одним голом.