Бруххаген: Хёнесс так же важен, как полное собрание художественных произведений

Новый исполнительный директор «Гамбурга» Гериберт Бруххаген рад тому, что президентом мюнхенской «Баварии» вновь стал Ули Хёнесс. Бруххаген считает, что присутствие такого человека в Бундеслиге идёт на пользу немецкому футболу.
«Хёнесс так же важен для Бундеслиги, как полное собрание художественных произведений для искусства. Но было бы ещё лучше, если бы он время от времени не язвил. Тем не менее мы все извлекаем из его действий прибыль», — приводит слова Бруххагена интернет-издание Sport1.
Хёнесс известен тем, что позволяет себе резкие и язвительные высказывания в адрес других клубов. В последние годы он, в частности, не раз подшучивал над дортмундской «Боруссией».