«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Фоминым

«Уфа» и полузащитник Семён Фомин по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт. В прошлом сезоне Фомин в составе «Уфы» принял участие в 13 матчах РФПЛ и забил один гол, сыграл три матча в рамках молодёжного первенства, в которых забил два мяча, а также провел две встречи на Кубок России, в которых отличился одним забитым голом.
Осеннюю часть текущего сезона 28-летний игрок был вынужден пропустить из-за полученной травмы.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Семёна за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!», — говорится на официальном сайте клуба.