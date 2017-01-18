18 января утром в испанском Кампоаморе выпал снег. По словам представителей московского ЦСКА, за 10 лет, что команда проводит сборы под Аликанте, такую картину они наблюдают впервые. Служащие отеля «Кампоамор Гольф Ресорт», где ежегодно останавливаются «армейцы», свидетельствуют: последний раз снег в здешних краях выпадал 15 лет назад, передаёт спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко.
ЦСКА в Испании готовится к предстоящему возобновлению сезона в Премьер-Лиги. После 17 туров «армейцы» занимают третье место в РФПЛ.
Фото: Олег Лысенко
В Кампоаморе, где проводит сбор ЦСКА, впервые за 15 лет выпал снег