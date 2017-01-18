Экс-игрок «Аякса» не советует Эдегору возвращаться в «Реал»

Бывший защитник амстердамского «Аякса» и дортмундской «Боруссии» Андре Бергдёльмо не советует полузащитнику «Херенвена» Мартину Эдегору возвращаться в мадридский «Реал». Трансферный лист норвежского футболиста принадлежит испанскому гранду, а цвета голландского клуба он защищает на правах аренды.
«Эдегор должен сделать выбор в пользу «Аякса», а не «Реала». Он сделал лучший выбор, перейдя в «Херенвен», однако я ему советовал играть за «Аякс». Мартин сделал свой выбор в пользу больших денег. У Эдегора хорошее футбольное образование, и у него есть возможность играть за «Реал». Однако если быть честным, то нужно признать, что он никогда не будет играть в «Реале», — цитирует Бергдёльмо AS.
Аренда Эдегора оформлена до лета 2018 года, но по окончании нынешнего сезона «Реал» имеет право вернуть его в свои ряды.