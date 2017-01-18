Египетский футболист был включён в список террористов

Суд в Египте включил бывшего футболиста Мохаммеда Абутрику в список людей, связанных с терроризмом, сообщил адвокат спортсмена.
По его словам, власти подозревают футболиста в финансировании запрещённой в стране организации «Братья-мусульмане». Организация была признана террористической в конце 2013 года. Об этом сообщает BBC Russian.
Адвокат заявил, что он будет добиваться пересмотра этого решения. Сам Абутрика отрицает, что он, его компания или деловые партнёры когда-либо финансировали исламистов.
Правительство заморозило активы Абутрики ещё в 2015 году. Защита футболиста пытается добиться разморозки активов. Абутрика — один из самых успешных африканских футболистов своего поколения. Он завершил карьеру в 2013 году.