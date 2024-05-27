Точилин: чемпионский характер «Зенита» в нужный момент принёс пользу

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Наверное, болельщикам «Зенита» интересно смотреть такой чемпионат, когда их команда в шестой раз подряд становится чемпионом. А остальные болельщики хотят видеть чемпионами свои команды. В этом сезоне у нас три команды претендовали на чемпионство, но выиграл опять «Зенит». Это потому что команда до этого пять раз подряд выиграла чемпионство. Поэтому, как бы банально ни звучало, но чемпионский характер в нужный момент принёс пользу.

Будем надеяться, что в следующем сезоне будет такая же упорная борьба за чемпионство. Но для этого нужно, чтобы совпало много нюансов. Наверное, в следующем сезоне у «Зенита» будет бо́льшая мотивация на победу в чемпионате в честь столетия. Хотя у них всегда есть большая мотивация побеждать, но нужно быть готовым по составу и ментально. Многое должно сложиться в пазл, чтобы стать чемпионом», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.