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Whoscored объявил символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2023/2024

Whoscored объявил символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2023/2024
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Статистический портал Whoscored на своём официальном сайте представил символическую сборную прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

Лучшим игроком года стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо, получивший среднюю оценку 7,3.

Фото: WhoScored

Полностью символическая сборная сезона РПЛ по версии Whoscored выглядит следующим образом:

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 6,8).

Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин», 6,8), Матиас Перес («Оренбург», 7,1), Виллиан Роша (ЦСКА, 7,1), Дуглас Сантос («Зенит», 7,1).

Полузащитники: Максим Глушенков («Локомотив», 7,2), Клаудиньо («Зенит», 7,3), Эдуард Сперцян («Краснодар», 7,2), Бителло («Динамо», 7,2).

Нападающие: Матео Кассьерра («Зенит», 7,2), Константин Тюкавин («Динамо», 7,2).

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