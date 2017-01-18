Хавбек «Лиона» Фофана в возрасте 25 лет завершил карьеру

Полузащитник «Лиона» Геида Фофана в возрасте 25 лет был вынужден завершить карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист принял такое решение из-за хронической травмы голеностопа.
«Я перепробовал всё, что можно, но вынужден констатировать, что ничего невозможно изменить. Учитывая, в каком состоянии находится моя лодыжка, я не могу играть в футбол.
Я разговаривал с президентом клуба. Он предложил мне остаться в команде в другой роли. Я возьму время на раздумье. У меня было несколько предложений вне футбола, но мне нравится проект в «Лионе». Я быстро приму решение», — заключил Фофана.
Последний официальный матч Геида Фофана провёл 23 мая 2015 года против «Ренна» (1:0), отыграв 22 минуты.