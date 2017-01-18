Матип не поможет «Ливерпулю» в матче Кубка Англии с «Плимутом»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не примет участия в переигровке 1/32 финала Кубка Англии с «Плимут Аргайл». Об этом сообщает Sky Sports.
Камерунский футболист ранее получил вызов в сборную Камеруна для участия в Кубке Африки, но ответил отказом. Матип не может играть за «Ливерпуль» во время выступления сборной Камеруна на Кубке Африки, так как был вызван на турнир, но отказался, хотя не завершал карьеру в сборной. Разрешить футболисту играть за клуб может только камерунская федерация футбола, но из-за возникшей конфликтной ситуации она вряд ли это сделает.
Руководство мерсисайдцев направило запрос в ФИФА и федерацию футбола Камеруна, но до сих пор не получила разъяснение по данному вопросу. ФИФА может принять решение ближе к пятнице.
Источник отмечает, что последний раз Матип вызывался в сборную в 2015 году.