Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери включён в Зал славы итальянского футбола. Об этом сообщает ВВС.
Клаудио Раньери стал третьим итальянским тренером, которому удалось выиграть титул чемпионов английской Премьер-лиги. Ранее это удавалось Карло Анчелотти и Роберто Манчини.
В Зал итальянской славы также включены Джузеппе Бергоми, известный по выступлению за «Интер», Пауло Роберто Фалькао (экс-игрок «Ромы»), Сильвио Берлускони (президент «Милана»), Грациано Чезари (рефери), Паоло Росси (экс-игрок «Ювентуса») и Мелания Габбиадини (женский футбол).
Посмертно в Зал славы включены Нильс Линдхольм и Чезаре Мальдини (оба — «Милан»), Джулио Кампанати (арбитр и предприниматель).