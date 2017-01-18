Ибрагимович: хочу быть больше чем просто идеальным в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, какие требования он ставит перед собой на футбольном поле, а также заявил, что хочет быть больше чем просто идеальным.
«Думаю, давление, которое на меня оказывается со стороны, — это пустяк по сравнению с требованиями, которые я ставлю себе. Хочу быть больше чем просто идеальным. Даже во время тренировок. После такого отношения к себе всё остальное для меня – это детский сад. Я не удовлетворён, если не получил того, чего хочу. Всё, чего я хочу, – побеждать», — цитирует Ибрагимовича The Guardian.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 14 голов в 20 матчах за «МЮ».