Нигматуллин: «Локомотиву» нужно усилить атаку, своими силами точно не обойтись

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко высказал мнение о трудностях команды в линии атаки и прокомментировал селекционную политику «железнодорожников». В январе этого года «Локомотив» покинули двое нападающих — Александр Самедов и Эзекил Хенти.
«Выйти из сложившейся ситуации можно лишь за счёт усилений. Целая группа игроков сейчас находится на просмотре, но в основном это молодые игроки, талант которых Юрию Сёмину только предстоит раскрыть. Из футболистов линии атаки в клубе остались Алан Касаев, Алексей Миранчук и бразилец Майкон. Своими силами «Локо» точно не сможет обойтись. К тому же есть вероятность ещё и Миранчука потерять. То есть определённые кадровые проблемы, несомненно, существуют.
Сёмин привык делать в «Локомотиве» точечную селекцию, с каждым годом усиливая одну-две позиции, а тут сразу потеря нескольких игроков. Думаю, на их продажу клуб шёл обдуманно, понимая, что Самедов и Хенти уже не помогут «Локомотиву». С другой стороны, в селекционную команду пришёл Виктор Панченко, можно сказать, зубр, монстр этой профессии, человек с громадным опытом. Уверен, он найдёт нужные кандидатуры для того, чтобы в короткий срок исправить все кадровые недочёты», — сказал Нигматуллин.