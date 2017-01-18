Энрике пошутил о словах Ракитича о том, что тот готов ради него прыгнуть с моста

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал слова полузащитника команды Ивана Ракитича о том, что ради тренера он готов без раздумий прыгнуть с моста.
«Думаю, это интервью было сделано некоторое время назад. Надеюсь, вы не спросите его об этом сейчас, потому что в нынешней ситуации мне было бы лучше идти на мост одному», — пошутил Энрике.
Ракитич не выходил на поле в основном составе каталонской команды в матчах Примеры после ничьей с «Реалом» (1:1) в начале декабря. В СМИ появились слухи, что футболист может перейти в «Манчестер Сити».
«Иван является образцом для подражания как на поле, так и за его пределами. Я бы не стал придавать его словам из этого интервью большого значения. И лучше не вырывать фраз из контекста. Ракитич был, есть и будет важным игроком для «Барселоны», — цитирует специалиста Sport.es.