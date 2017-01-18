Орещук: летом Молло мог усилить «Динамо», но его зарплата не вписывалась в ФНЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что новичок «Зенита» полузащитник Йоан Молло прошлым летом мог перейти в московскую команду.
«Молло ещё летом мог оказаться в «Динамо», но его зарплата не вписывалась в ФНЛ. «Зенит» в лице Молло приобрёл очень сильного игрока, который может индивидуально решить момент. Насколько он подойдёт питерцам? Здесь Луческу должен понимать, что в команду пришёл футболист примерно равный по мастерству с Шатовым. Но у Шатова российский паспорт, он не является легионером. Молло, может, уступает легионерам «Зенита», но для глубины состава он очень полезен. Во сколько должен был обойтись Молло питерцам? € 1 млн он точно стоит. Но мы не знаем нюансов его контракта», — приводит слова Орещука «Спорт FM».
Молло летом 2015 года перешёл в «Крылья Советов» на правах годичной аренды из «Сент-Этьена». По окончании срока действия арендного соглашения он подписал полноценный контракт с самарским клубом. На прошлой неделе 27-летний француз перешёл в «Зенит», подписав контракт на 3,5 года.
В текущем сезоне Молло провёл в РФПЛ 12 матчей и забил пять мячей.