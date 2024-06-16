Сёмин: мне понравилась Хорватия в игре с Испанией — просто не использовали свои моменты

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о победе сборной Испании над Хорватией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

«Испания — это команда, которая всегда претендует на победу на любом международном турнире. Для Испании матч сложился более удачно. Мне понравилась Хорватия — просто они не использовали свои моменты. Не думаю, что Хорватия выпала из борьбы за выход из группы — они продолжат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались Испания и Хорватия, выступающие в группе В. Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Испания одержала победу со счётом 3:0. На 29-й минуте нападающий Альваро Мората вывел сборную Испании вперёд. На 32-й минуте полузащитник Фабиан Руис удвоил преимущество испанцев. На 45+2-й минуте защитник Даниэль Карвахаль с передачи Ламина Ямаля забил третий мяч своей команды.