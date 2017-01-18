Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» будет работать на «Крестовском»

Управляющую новым футбольным стадионом компанию «Зенит-Арена» в Петербурге усилили топ-менеджером из Краснодара, сообщает «Фонтанка.ру».
Генеральный директор стадиона ФК «Краснодар» Алексей Жуковин покидает свой пост и переезжает в Санкт-Петербург. Ему предложили должность заместителя генерального директора компании «Зенит-Арена», которой должен перейти в управление футбольный стадион «Крестовский». В Петербурге оценили достижения Жуковина при запуске стадиона ФК «Краснодар», который открыли в октябре 2016 года. Специалист должен приступить к обязанностям только на следующей неделе, но уже приехал в город и осматривает будущее хозяйство.
Алексей Жуковин родился в Харькове на Украине, и его первые шаги в футбольном менеджменте были связаны с клубом «Металлист». Через год после его прихода в 2003 году команда вернулась в высший эшелон. В 2011 году он возглавил департамент эксплуатации «Арены Львов», а к 2012 году стадион заработал неофициальный титул «самого комфортного», а также попал в десятку лучших новостроек среди стадионов мира. В июле 2014 года менеджер возглавил штат стадиона в Краснодаре.