«Барселона» готова продать Турана в Китай, чтобы продлить контракт с Месси

«Барселона» готова продать полузащитника Арда Турана в китайский клуб, чтобы использовать вырученные средства для подписания нового соглашения с форвардом Лионелем Месси, сообщает Daily Mail.
По информации издания, каталонский клуб «с радостью» готов расстаться с турецким футболистом за € 30 млн, которые помогут им продлить контракт с Месси.
Ранее сообщалось, что Туран близок к переходу в «Шанхай Шэньхуа», в котором он будет зарабатывать € 20 млн в год. Якобы игрок уже согласился на переход, а клубы в настоящее время договариваются по сумме трансфера.
Туран выступает за «Барселону» с 2015 года, а в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 11 голов. Его контракт с каталонцами действует до лета 2020 года.