Симеоне: Гризманн может уйти? Я никого не держу в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном уходе форварда команды Антуана Гризманна.
«Гризманн может уйти? Я никого не держу в команде. Важно продолжать работать над совершенствованием игры команды и благосостоянием клуба. Сейчас это совершенно нормально, что все топ-клубы мира заинтересованы в услугах наших футболистов», – цитирует Симеоне A Bola.
Ранее сообщалось, что Гризманн может продолжить карьеру в Англии. В услугах футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», представители которого на протяжении нескольких месяцев вели переговоры с игроком и в устной форме согласовали с ним условия личного контракта.