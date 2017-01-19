«Лацио» выиграл у «Дженоа» и сыграет с «Интером» в четвертьфинале Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» в Риме на стадионе «Олимпико» одержал победу со счётом 4:2 над «Дженоа».
К 31-й минуте «Лацио» сумел забить дважды — голами отметились Филип Джорджевич и Уэсли Худт. За несколько минут до второго гола Фелипе Андерсон не реализовал пенальти. Ещё до перерыва Маурисио Пинилья один мяч отыграл, а Горан Пандев счёт сравнял. Тем не менее во втором тайме у римлян отличились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле.
«Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с «Интером», который в 1/8 финала победил «Болонью» (3:2 в доп.время).