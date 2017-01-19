Зюле: принял решение в пользу «Баварии», так как такой шанс выпадает раз в жизни

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле пояснил, почему он предпочёл мюнхенскую «Баварию» английским клубам. К нему, в частности, проявлял интерес лондонский «Челси». Зюле будет защищать цвета немецкого гранда со следующего сезона.
«Переход в английские клубы был бы для меня в данный момент неправильным шагом. У меня состоялась конструктивная беседа с представителями «Баварии» и «Хоффенхайма». В итоге я принял решение в пользу «Баварии», так как такой шанс выпадает раз в жизни. Я многому научусь от защитников «Баварии», — приводит слова Зюле Sky.
Соглашение Зюле с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2022 года.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Зюле принял участие во всех матчах, став автором одного гола.