Марсело: освистывание Данило? В «Реале» освистывали всех

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор прокомментировал свист болельщиков на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в адрес его партнёра по обороне Данило. «Реал» встречался в первом матче четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой» и потерпел поражение со счётом 1:2.
«Освистывание Данило? Я много лет играю в этом клубе, и могу сказать, что в «Реале» освистывали всех. Это то, что есть. Уверен, что Данило преуспеет в «Реале». Мы сделали всё, чтобы удержать наши ворота на замке. В ответной игре сделаем всё для победы», — приводит слова Марсело AS.
Вторая игра между «Сельтой» и «Реалом» состоится 25 января.