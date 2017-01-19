Наставник «Вольфсбурга»: в последних матчах работал в экстремальных условиях

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль отметил, что в последних матчах ему приходилось нелегко в психологическом плане. По словам наставника «волков», в немалой степени это было обусловлено комментариями СМИ.
«В последних матчах я работал в экстремальных условиях. Перед последней игрой с мёнхенгладбахской «Боруссией» мы сидели в поезде, и я прочитал в Интернете: «Исмаэля нет в команде». После этого сказал моему тренерскому штабу: «Мы можем повернуть назад и поехать в Вольфсбург». В любом случае мы старались сосредоточиться на наших задачах», — цитирует Исмаэля Kicker.
Исмаэль возглавил «Вольфсбург» по ходу нынешнего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Дитера Хеккинга. Команда по итогам 16 туров Бундеслиги набрала 16 очков и занимает 13-е место.