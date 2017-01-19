Черчесов: для меня болельщики в Питере отличаются от всех, за «Спартак» же играл

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что его команда получит хорошую поддержку во время матчей Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Сегодня в Северной столице России проходит мероприятие по презентации официального логотипа города как одного из организаторов Евро-2020.
«Для меня петербургские болельщики отличаются от всех остальных, ведь я играл за „Спартак“ (улыбается). Вираж для питерцев — это всегда нечто особенное. А на новом стадионе тем более он будет особенным. Так получилось, что первый матч на Кубке конфедераций — 2017 мы играем в Петербурге, так что надеемся на хорошую поддержку.
Знаете, профессия главного тренера подразумевает, что необходимо подготовить боеспособную команду, поэтому Кубок конфедераций — это не товарищеский турнир. Будем стараться показать свой максимум», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.