Бакеро: нельзя заставлять Пике говорить то, что он не думает

Бывший полузащитник «Барселоны» Хосе Мари Бакеро выступил в защиту защитника команды Херарда Пике. Последний известен тем, что часто позволяет себя колкие высказывания и насмешки в адрес других клубов, в частности мадридского «Реала». В последнее время Пике критиковал судейство в чемпионате Испании, считая, что ошибки арбитров повлияли на результат некоторых матчей с участием каталонской команды.
«Нельзя заставлять Пике говорить то, что он не думает. Если необходимы футболисты с характером на поле, то точно так же они нужны и вне его. Нужно быть умным и правильно оценивать ситуацию. Если игрок имеет своё мнение и последователен в своих действиях, то это имеет определяющее значение», — цитирует Бакеро Cadena Ser.