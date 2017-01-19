Мутко назвал сумму, которая потребуется «Крестовскому» на адаптацию к ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о значимости Евро-2020 и объяснил, почему от России для проведения турнира был выбран Санкт-Петербург. Также Мутко рассказал, какая сумма потребуется «Крестовскому», чтобы арена была оформлена по правилам ФИФА.
«Нам было крайне важно, чтобы чемпионат Европы проходил в России. Что касается Петербурга, то здесь всё есть: транспортная логистика, новый стадион привлекателен туристам. Мы сделаем безвизовый въезд и идентификацию болельщиков по билетам. Более 100 лет назад здесь играло три клуба, здесь очень любят футбол. Особенно мы в этом убедимся в ближайшие годы, ведь Петербург примет три международных турнира.
Финансовые трудности стадиона в Петербурге? Надуманно. Возрастание дальнейшей стоимости стадиона обуславливается требованиями для чемпионата мира, которые не входят в проект самого стадиона. Мы стараемся, чтобы эта сумма не была больше 2,5 миллиардов рублей на каждый стадион в качестве оформления по правилам ФИФА.
Что касается остальных трёх стадионов для Кубка конфедерации, то также всё хорошо. Осталось только немного реконструировать их под правила турнира. Никаких опасений нет», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.