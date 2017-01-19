Мертезакер продлил контракт с «Арсеналом»

Защитник и капитан «Арсенала» Пер Мертезакер останется в лондонском клубе минимум на год. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер на пресс-конференции сообщил, что 32-летний футболист продлил контракт на один год.
«В контракте была опция, которую мы активировали. Никаких переговоров не было. Был вариант, который нас устроил. Пер вернулся к тренировкам, но пока отдельно от общей группы.
Учитывая количество игр, очень важно, что у нас есть наши опытные игроки, которые надёжно действуют в обороне. Сейчас «Арсенал» переживает момент истины», — цитирует Венгера Mirror.
В нынешнем сезоне Пер Мертезакер ещё не играл. Футболист получил травму в июле 2016 года и с тех пор на поле не выходил.