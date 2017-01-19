Широков: «Зенит» с Халком и Витселем был получше, сейчас фаворит — «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков, летом прошлого года завершивший карьеру, сравнил петербургскую команду прошлых лет с составом образца нынешнего сезона.
«Зенит» с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит — «Спартак», который сейчас идёт с отрывом. «Зенит» и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация.
«Спартак» в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет.
Чемпионом становится команда, которой чуть больше везёт, и «Спартаку» повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах. Возможно, что после перерыва удача повернётся к сине-бело-голубым. Тем-более «Спартак» приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.