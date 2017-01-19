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«Тосно» сообщил о переходе капитана Тетрашвили в «Анжи»

19 января 2017, четверг. 14:45. Футбол
Защитник Гурам Тетрашвили продолжит карьеру в «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба «Тосно», с которым футболист был связан контрактными обязательствами.

«Футбольный клуб «Тосно» и защитник команды Гурам Тетрашвили пришли к обоюдному соглашению о расторжении контракта.

Гурам Тетрашвили продолжит игровую карьеру в составе махачкалинского «Анжи», который с недавних пор возглавляет Александр Григорян, хорошо знающий Тетрашвили по совместной работе в таких клубах, как «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Луч-Энергия» (Владивосток) и «Тосно», — говорится в заявлении.

Руководство „Тосно“ поблагодарило Гурама Тетрашвили за совместную работу и пожелало удачи в новом клубе.
Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
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Анжи ФК Тосно Трансферы
Новости. Футбол
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