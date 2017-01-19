«Анжи»: в переходе Боли в «Аль-Айн» стороны недопоняли друг друга

Стали известны причины, по которым не состоялся переход нападающего «Анжи» Янника Боли в «Аль-Айн». Ранее представитель руководства эмиратского клуба Мохаммад Обейд сообщил об отмене трансфера. Руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов сообщил, что стороны недопоняли друг друга.
«В переходе Боли в «Аль-Айн» произошли технические накладки, стороны недопоняли друг друга. Игрок уже прошёл медобследование и подписал предварительное соглашение, но клубы до конца не договорились, вследствие чего переход не состоялся.
Точно ли Боли не останется в «Анжи»? Вчера состоялась встреча президента клуба с болельщиками, на которой Осман Гаирбекович сказал, что если игрок не имеет желания играть за «Анжи», то клуб никого держать не будет», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.