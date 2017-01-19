Генеральный директор: в «Факеле» нет никакой критической ситуации

Руководство «Факела» опровергло информацию о финансовых проблемах в клубе. Сообщалось, что футболисты на протяжении года не получают премиальные. Генеральный директор воронежского клуба Ирина Петрова отметила, что никакой критической ситуации нет.
«Существуют текущие финансовые операции в клубе, и сейчас всё идёт в абсолютно штатном режиме. Задолженности существуют у всех. Таких задолженностей, которые мешали бы деятельности клуба, участию в соревнованиях и проведению сборов, не существует. Никакой критической ситуации нет», – сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.