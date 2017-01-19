Футболисты «Факела» больше года не получали премиальные

У воронежского «Факела» существуют серьёзные проблемы с финансированием. Об этом сообщает Onedivision. Игроки больше года не получали премиальные. Денежные средства, на которые команда играла первую часть первенства ФНЛ, кончились, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Вместе с тем, по имеющейся информации, воронежский клуб имеет кредиторские задолженности порядка 100 млн рублей, не исключается, что в залоге у кредиторов могут находиться тренировочная база, клубные автобус и автомобили. Погашение кредиторской задолженности планировалось за счёт помощи правительства Воронежской области и спонсоров, однако на данный момент вопрос остаётся открытым.
«Факел» занимает 5-е место в первенстве ФНЛ и борется за выход в Премьер-Лигу.