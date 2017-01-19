Д. Кудряшов находится на просмотре в «Анжи»

Полузащитник Дмитрий Кудряшов может вернуться в «Анжи», за который играл в далёком 2005 году. Как сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов, 33-летний футболист находится в команде на просмотре.
«Дмитрий Кудряшов находится на сборе «Анжи» на просмотре. Вчера команда провела контрольную встречу с румынским «Пандурием», на которую в стартовом составе вышли семь игроков, находящихся на просмотре. По всем футболистам конкретное решение будет принято чуть позже», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.