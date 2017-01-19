«Уфа» объявила о расторжении контракта с Марсиньо

Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с бразильским полузащитником Марсиньо. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне Марсиньо в составе «Уфы» принял участие в 11 матчах российской Премьер-Лиги, а также сыграл одну игру в рамках Кубка России.
«Хочу сказать спасибо «Уфе», игрокам, руководству. Я провёл в команде два с половиной года. Всё было нормально. Люблю всех, буду скучать. Пока отправляюсь домой, а дальше будет видно», — цитирует Марсиньо пресс-служба клуба.
Футбольный клуб «Уфа» поблагодарил Марсиньо за совместную работу и пожелал успешного продолжения профессиональной карьеры.