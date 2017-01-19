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Бордачёв зимой может покинуть «Томь» и вернуться в БАТЭ

19 января 2017, четверг. 16:35. Футбол
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Томи» Максим Бордачёв может покинуть команду в зимнее трансферное окно и вернуться в БАТЭ, за который выступал с 2009 по 2013 год.

Белорусский футболист перешёл в «Томь» в 2013 году на правах аренды, а уже в январе 2014 года томский клуб воспользовался опцией о первоочередном праве выкупа футболиста по истечении срока его аренды, а сам Бордачёв подписал контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провёл в Премьер-Лиге 10 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БАТЭ Томь Максим Бордачёв Трансферы
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19 января 2017, четверг
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