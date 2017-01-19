Азмун покинул расположение «Ростова» в ОАЭ и вернулся в Россию

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун, который на прошлой неделе присоединился к ростовчанам на сборах в ОАЭ, покинул расположение команды. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, футболист вернулся в Россию, чтобы продлить визу. По этой причине Азмун пропустил контрольный матч с «Хэнань Цзянье».
Новичок «Ростова», украинский нападающий Марко Девич, присоединится к команде со второго сбора, который пройдёт в Турции с 25 января по 6 февраля.
Марко Девич перешёл в «Ростов» из «Рубина», подписав контракт на 1,5 года.