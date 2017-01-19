Тульский «Арсенал» объявил о переходе Расича

Тульский «Арсенал» подписал контракт с аргентинским нападающим Федерико Расичем. Об этом говорится на официальном сайте клуба. Договор с 24-летним футболистом подписан по схеме «1,5+1».
Федерико Расич не новичок в России. В 2014 году аргентинец должен был на правах аренды выступать за пермский «Амкар», но из-за отсутствия трансферного сертификата не провёл за российский клуб ни одной игры. Спустя полгода Федерико на правах аренды перешёл в аргентинский «Арсенал» из Саранди, за который сыграл 20 матчей и забил 3 мяча.
Профессиональную карьеру Расич начал в 2011 году в клубе «Химнасия», которому принадлежал до недавнего времени. Выступая за молодёжную команду клуба, в 2012 году он стал чемпионом Аргентины. В том сезоне Расич в 14 встречах забил 17 мячей.