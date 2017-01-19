Фернандеш пропускает матч «Локомотива» с «Базелем» из-за лёгкой травмы

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш не принимает участия в товарищеской встрече с «Базелем» из-за спазма.
«Фернандеш здоров, но у него был спазм. Поэтому тренерский штаб «Локомотива» решил не рисковать его здоровьем. Проблема несущественная», — сообщили в эфире «Локо-ТВ».
В первой части сезона российской Премьер-Лиги Фернандеш провёл за «Локомотив» девять матчей (восемь – в основе), отметился тремя голами и пятью голевыми передачами.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» – «Локомотив».