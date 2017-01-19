К. Гуркюфф: слова ван Бастена об отмене офсайда – это полная ерунда!

Главный тренер «Ренна» Кристиан Гуркюфф подверг критике слова директора по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастена, который накануне высказался за отмену правила офсайда в футболе и за другие нововведения.
«Слова ван Бастена? Это самая большая ерунда, которую я читал за последнее время. Полная чепуха! С такими нововведениями мы бы вернулись к временам, когда две деревни играли в футбол против друг друга и это заканчивалось чьей-то смертью.
Правило офсайда является фундаментальным. Если ты этого не понимаешь, то ты не понимаешь в футболе ничего», — цитирует Гуркюффа Quest France.