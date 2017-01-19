Инс: не покинул бы АПЛ ради китайского клуба с зарплатой £ 500 тыс. в неделю

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс сообщил, что в разгар своей карьеры он бы не согласился перейти в клуб из чемпионата Китая на более выгодных условиях.
«Я был воспитан верой в то, что однажды буду играть в ведущих клубах мира в самых сильных турнирах, таких как английская Премьер-лига или Лига чемпионов. Чемпионат Китая не сравнить с этими турнирами. Если ты выступаешь в АПЛ и всё ещё можешь рассчитывать на успешную карьеру в этой лиге, зачем уезжать?
Совершенно точно я бы не покинул «МЮ» или «Ливерпуль» ради того, чтобы уехать в китайский клуб с зарплатой £ 500 тыс. в неделю. Точно согласился бы на это предложение только в том случае, если бы мне было уже 31-32 года и карьера находилась бы на закате», — цитирует Инса Goal.