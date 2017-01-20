«Барселона» выиграла у «Реала Сосьедад» в гостевом матче впервые с мая 2007 года

«Барселона», нанёсшая поражение «Реалу Сосьедад» со счётом 1:0 в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании, который состоялся в Сан-Себастьяне, прервала безвыигрышную серию из 8 матчей на стадионе баскской команды «Аноэте», которая длилась с 5 мая 2007 года.
Единственный гол в этой встрече на 21-й минуте забил Неймар, реализовавший пенальти, назначенный за фол на нём же самом.
Ответный матч пройдёт на «Камп Ноу» 26 января. С кем встретится победитель этой пары, неизвестно, поскольку он определяется посредством жеребьёвки.