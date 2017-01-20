«МЮ» запретил пропускать на базу и стадион итальянку, преследующую Моуринью

Служба безопасности «Манчестер Юнайтед» получила задание не пропускать на стадион и базу клуба итальянку, преследующую главного тренера команды Жозе Моуринью, утверждает The Sun.
Сообщается, что женщина уже долгое время преследует португальского специалиста, являясь его фанаткой и выдавая себя за фотографа.
«Она очень настойчива, а её постоянное желание поговорить с Моуринью кажется странным. Она работала фотографом на матчах, получала аккредитации», — рассказал источник британского издания.
Возраст женщины не называется, но отмечается, что она блондинка.