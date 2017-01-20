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Кин: тут же отправлюсь в Китай, если предложат столько же, сколько Диего Косте

20 января 2017, пятница. 06:25. Футбол
Ирландский нападающий Робби Кин, находящийся в поисках нового клуба после ухода из «Лос-Анджелес Гэлакси», дал понять, что не прочь поиграть в Китае в случае поступления выгодного предложения.

«Если бы мне дали столько же, сколько предложили Диего Косте, я отправился бы туда прямо сейчас», — пошутил Кин в интервью talkSPORT.

На прошлой неделе сообщалось, что китайский клуб предложил Диего Косте контракт с зарплатой € 35 млн в год.

«Послушайте, на самом деле игроку очень трудно принять решение, если ему поступает такое предложение. Это просто сумасшедшие деньги. Наверняка Диего Коста задумывается, что за год в Китае он мог бы заработать приличную сумму, а затем вернуться в европейский футбол», — заключил Кин.
Источник: talkSPORT Сообщить об ошибке
Теги
Челси Диего Коста Робби Кин Китайский футбол
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