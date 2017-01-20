Анри не исключает переход Алексиса Санчеса в «Баварию»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри не исключает перехода форварда «канониров» Алексиса Санчеса в другой клуб. Анри, в частности, считает, что бывший игрок «Барселоны» может пополнить ряды мюнхенской «Баварии».
«Я сам хочу, чтобы он продлил контракт с «Арсеналом». Как болельщик «Арсенала», хочу, чтобы он остался в клубе. Санчес – будущее «Арсенала». То же самое касается и Озила. Но возможно, Алексис присоединится к своему другу Видалю в «Баварии». Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Анри интернет-портал Goal.
Действующий контракт Санчеса с английским клубом рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что в услугах чилийского игрока заинтересован туринский «Ювентус».