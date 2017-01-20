Спаллетти: Найнгголан забил блестящий гол

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти похвалил полузащитника Раджу Найнгголана, благодаря красивому голу которого в конце первого тайма римляне открыли счёт в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Сампдорией». Матч завершился победой «Ромы» со счётом 4:0, а Найнгголан провёл на поле всю игру и отметился дублем.
«Я не в восторге от нашей игры в первом тайме, но мы всё-таки сумели повести в счёте благодаря блестящему голу Найнгголана. Найнгголан снова становится игроком, который может делать на поле всё», — сказал Спаллетти в интервью Rai Sport.