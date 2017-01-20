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Кириченко: Эззатоллахи? Не знаю, что там происходит – уходит он или остаётся

20 января 2017, пятница. 07:00. Футбол
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко признался, что не знает, останется ли в команде иранский полузащитник Саид Эззатоллахи. Член совета директоров ростовской команды Али Узденов 10 января сообщил, что «Ростов» продлил контракт с Эззатоллахи, но через два дня после этого зарубежные СМИ проинформировали о возможном переходе 20-летнего футболиста в «Гамбург». При этом на сборе «Ростова» в Абу-Даби Эззатоллахи отсутствовал.

«Не знаю, что там происходит – уходит он или остаётся», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Кириченко также объяснил, почему новичок команды нападающий Марко Девич, о подписании контракта с которым было объявлено 17 января, не приехал на первый сбор команды.

«Сейчас ему не было смысла приезжать. У него своя программа на пять дней, а потом присоединится к нам. У него будут скорректированные тренировки. К концу следующего сбора, надеюсь, станет тренироваться наравне со всеми. Хотя сначала нам ещё нужно посмотреть, что и как он делал последнее время».

Второй сбор «Ростова» пройдёт в Турции начиная с 25 января.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов Дмитрий Кириченко Марко Девич Саид Эззатоллахи
Новости. Футбол
20 января 2017, пятница
07:00 Кириченко: Эззатоллахи? Не знаю, что там происходит – уходит он или остаётся
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