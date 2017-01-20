Румменигге: Гнабри – игрок «Вердера», не хочу создавать им проблем

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что вопрос приобретения полузащитника бременского «Вердера» Зерге Гнабри клубом не рассматривается. По ходу текущего сезона немецкие СМИ неоднократно писали об интересе мюнхенцев к этому футболисту.
«Гнабри – игрок «Вердера», и я не хочу создавать им проблем. Естественно, мы всегда будем следить за футболистами сборной Германии. Но я сейчас не могу сказать, как мы потом будем действовать», — приводит слова Румменигге Bild.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» минувшим летом за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом в силе до лета 2020 года.