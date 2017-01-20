Салинас: «Реал» расплачивается за участие в клубном чемпионате мира

Бывший нападающий «Барселоны» Хулио Салинас проанализировал последние два матча с участием мадридского «Реала». Подопечные Зинедина Зидана проиграли в выездном матче 18-го тура Примеры «Севилье» (1:2), после чего потерпели поражение от «Сельты» (1:2) в домашнем матче четвертьфинала Кубка Испании.
«Севилья» и «Сельта» были в этих встречах намного сильнее. Команда Сампаоли прежде всего превзошла соперника в функциональной подготовке. Всем клубам, играющим в клубном чемпионате мира, приходится в январе расплачиваться за это. «Реал» не является исключением», — цитирует Салинаса Bernabeu Digital.